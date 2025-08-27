Оказалось, после ампутации руки мозг хранит память о движении пальцев всю жизнь

В коре головного мозга существует так называемая «карта» тела, которую иногда называют гомункулом. Считалось, что она изменяется со временем после потери конечности. Однако сейчас ученые установили, что она неизменна: мозг на протяжении всей жизни хранит воспоминания о том, как двигается каждый отдельный палец. Об этом «Газете.Ru» рассказал нейрофизиолог, профессор МГУ и главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН

Михаил Лебедев.

«Феномен фантомной руки известен давно. Люди, потерявшие конечности, продолжают ощущать их присутствие. Возникает логичный вопрос: если конечность ощущается, то где это ощущение «хранится»? Ответ прост: в коре головного мозга существует так называемая «карта» тела, которую иногда называют гомункулом. Это маленький человек с большими руками и крупной головой, а остальное тело довольно миниатюрное. Многие исследования показывают, что кора больше внимания уделяет руке и тонким движениям пальцев, чем ногам, которые контролируются более автоматическими подкорковыми структурами», – объяснил ученый.

Ранее были популярны исследования пластичности коры: если у животного ампутируют палец, соседние пальцы заполняют его зону на карте. Сейчас же ученые пришли к выводу, что кора остается неизменной.

«Это действительно объединяет все старые знания о фантомных конечностях. В рамках исследований мы смогли выяснить, что стимуляция нерва проецируется на фантом. Такая техника полезна для настройки протезов. То, что карта мозга сохраняется и после потери конечности, может помочь нам создать нейротехнологии, которые задействуют этот потенциал для очувствления протезов», – отметил ученый.

