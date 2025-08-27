На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, как маленький мозг может решать большие проблемы

COIS: термиты решают семейные конфликты без насилия даже с маленьким мозгом
Richard Becker/FLPA/Global Look Press

Конфликты в колониях термитов чаще всего связаны с немоногамией и наследованием «трона», однако даже без большого мозга эти общественные насекомые умеют находить мирные решения. К такому выводу пришли исследователи из Университета имени Чарльза Дарвина в Австралии и Фрайбургского университета в Германии. Работа опубликована в журнале Current Opinion in Insect Science (COIS).

Ученые изучали популяции термитов, обитающих в мангровых лесах Дарвина. Оказалось, что агрессия у них возникает редко — куда чаще проблемы разрешаются косвенным путём.

Например, в немоногамных колониях, где несколько королей и королев и при этом ограничены ресурсы, возникает «родственный фаворитизм»: насекомые заботятся прежде всего о ближайших родственниках. Но если пищи много, термиты кормят всех членов колонии независимо от степени родства.

Другой источник напряжения — наследование статуса. После смерти короля или королевы рабочие особи могут попытаться занять место правителя. В таком случае выживает и становится новым «монархом» только та особь, которая проявляет доминантное поведение и при этом активно кормит сородичей. Если претендент слаб и не заботится о рабочем населении, его убивают.

«Это своеобразный фильтр: лидерами становятся только самые выносливые и физиологически сильные особи», — пояснила автор исследования Юдит Корб.

Ученые отмечают, что механизмы урегулирования споров у термитов могут быть полезны и для понимания человеческих конфликтов.

«У людей, как и у термитов, существуют споры между братьями и сестрами — чаще из-за ресурсов, чем из-за размножения. Изучая термитов, мы понимаем, что даже виды с маленьким мозгом находят способы уживаться. Возможно, и люди не всегда используют разум для решения проблем, а чаще реагируют эмоционально», — добавила Корб.

Ранее искусственный интеллект научился «читать» эмоции животных.

