Космическая бабочка раскрыла секреты рождения Земли

MNRAS: в туманности-бабочке найден «строительный материал» для планет
true
true
true
close
ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuura, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Hirano, M. Zamani (ESA/Webb)

Астрономы при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили подсказки о том, как формировались миры вроде Земли. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые изучили пыль в центре туманности-бабочки (NGC 6302), расположенной в 3400 световых годах от нас в созвездии Скорпиона. Космическая пыль — это мельчайшие частицы минералов и органических соединений, среди которых есть вещества, связанные с происхождением жизни.

«Мы впервые смогли рассмотреть и упорядоченные кристаллы, похожие на микроскопические драгоценные камни, и хаотичные частицы, образовавшиеся в бурных потоках газа, — все в пределах одного объекта. Это серьезный шаг к пониманию того, как складываются основы планет», — рассказала руководитель работы доктор Микако Мацуура из Кардиффского университета.

Данные показали, что пылевой «бублик» вокруг центральной звезды туманности состоит из кристаллических силикатов, включая кварц. Зерна пыли оказались достаточно крупными — порядка миллионной доли метра, что говорит о многовековом процессе их роста. В выбросах газа исследователи нашли почти 200 спектральных линий разных атомов и молекул, а также необычные углеродные структуры — полициклические ароматические углеводороды.

NGC 6302 давно привлекает внимание ученых. Это планетарная туманность, образовавшаяся, когда звезда, похожая на Солнце, сбросила внешние слои. Центральное светило — одно из самых горячих среди подобных звезд в нашей Галактике: его температура достигает 220 тыс. Кельвинов. Именно оно «зажигает» сияние туманности и придает ей форму бабочки: двое гигантских крыльев расходятся в стороны, а темный пылевой пояс играет роль «тела».

Теперь благодаря телескопу Джеймса Уэбба астрономам впервые удалось точно определить местоположение скрытой звезды: она разогревает пылевое облако вокруг себя, делая его заметным в инфракрасном диапазоне.

Ранее была раскрыта тайна загадочного инопланетного сигнала.

