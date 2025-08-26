проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, о каких нетипичных заболеваниях могут рассказать обследования перед школой

Врач Лалаян: медосмотр перед школой может выявить рак крови у ребенка

true
true
true
close
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Медосмотр перед началом учебного года в семь лет может выявить злокачественные заболевания кроветворной системы, инфекции, воспаление почек, аномальное строение органов и пороки сердца. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр Европейского медицинского центра (EMC) Инга Лалаян.

«Общий анализ крови рекомендуют сдавать регулярно с 6–7 лет. Он может выявить анемии, инфекции, воспалительные процессы, злокачественные заболевания кроветворной системы, нарушения свертываемости крови. Общий анализ мочи сдают в 6 или 7 лет, а профилактическое УЗИ почек и органов брюшной полости обычно проводятся в 3 года, 7 лет и 15 лет, а также по медицинским показаниям. Они помогают выявлять пороки развития органов мочевыделения, гломерулонефриты, хронические воспалительные процессы почек и мочевыводящих путей. УЗИ органов брюшной полости позволяет выявить аномалии строения органов, заподозрить злокачественные или доброкачественные новообразования, гепатиты», – рассказала доктор.

По результатам эхокардиографии, которую, по словам врача, проводят в 6–7 лет в рамках диспансеризации перед школой, можно диагностировать врожденные и приобретенные пороки сердца, миксоматозные изменения клапанов, а также дилатационные и гипертрофические кардиомиопатии, включая кардиомиопатию типа некомпактного миокарда.

«Электрокардиография, которая также проводится перед поступлением в школу, помогает диагностировать нарушения проводящей системы сердца, длительных пауз ритма, значительную эктопическую активность, включая фибрилляцию предсердий, которая не всегда проявляется явно при обычном клиническом осмотре. Все перечисленные болезни опасны, и нуждаются в ранней диагностике, поэтому важно не пренебрегать медосмотром перед началом учебного года», – заключила врач.

Кроме того, Лалаян советует обратиться за консультацией к эндокринологу, ЛОРу, неврологу, офтальмологу, стоматологу и детским урологу или акушеру-гинекологу.

Ранее россиянам рассказали, как по детскому рисунку определить психологические проблемы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами