Россиянам назвали план действий, если ноют колени после работы на даче

Врач Симкин: после работы на даче нельзя ложиться отдыхать

encierro/Shutterstock/FOTODOM

Если ноет тело, спина или колени после работы на даче или в огороде, нельзя ложиться в постель. Лучше всего расслабить мышцы с помощью специальных упражнений, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«После работы в саду или огороде многие стремятся побыстрее лечь, считая это оптимальным вариантом отдыха. На самом деле это не совсем так. Дачные активности в массе своей подразумевают статичную нагрузку, поэтому даже когда вы ложитесь, мышцы остаются напряженными. Для поддержания кровообращения в суставах и позвоночнике необходимо движение, а для снятия напряжения – специальные упражнения. Самый простой и безопасный вариант – обычная ходьба в спокойном темпе. Дополнительно можно выполнить несколько несложных упражнений для растяжки мышц. Сначала следует медленно наклониться вперед, а затем потянуться руками вверх, не запрокидывая при этом голову. Движения должны быть мягкими – без рывков и сильного натяжения», – объяснил специалист.

«Слабым звеном», по словам доктора, у дачников часто оказываются руки. Они могут болеть после копания грядок или работы тяпкой, при этом основная нагрузка приходится на их сгибательную поверхность.

«Чтобы восстановить напряженные мышцы, руки нужно выпрямить в локтях, развернуть ладонями наружу и медленно отвести назад. Во время выполнения этого упражнения мышцы должны тянуться свободно – как жевательная резинка, без эффекта нарастающего сопротивления. Полежать допустимо при боли в пояснице. Сначала стоит принять положение на спине с согнутыми коленями, а далее при отсутствии дискомфорта – вытянуть ноги. Когда болезненные ощущения станут менее выраженными, попробуйте положить под спину небольшой валик. Это поможет постепенно растянуть позвоночник в области поясницы и восстановить физиологический поясничный прогиб, что важно для профилактики и лечения грыж межпозвоночных дисков. Ноги при этом лучше развернуть носками друг к другу», – рассказал врач.

Важный момент: движения не должны причинять боль или дискомфорт. Если боль резкая и простреливающая или сопровождается ощущением онемения в руках или ногах. Такая ситуация уже требует экстренной медицинской помощи.

