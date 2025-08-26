Россиянам рассказали секреты лечения «сорванной спины» дома

Обычно под фразой «сорвал спину» понимают внезапную боль в пояснице после физического усилия. Чтобы дома экстренно облегчить боль можно использовать теплую грелку, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

Причина такой боли — перенапряжение мышц, связок или сухожилий. Спину чаще «срывают» люди с неразвитыми мышцами, нарушениями осанки, избыточным весом и те, кто не привык к нагрузкам.

«В первый день лучше лечь на бок, подложив подушку между коленями. Но затягивать с постельным режимом не стоит — движение ускоряет восстановление. Простые упражнения — например, «поворот коленей» лежа или ягодичный мостик — помогают снять спазмы и вернуть подвижность. Тёплая грелка — хороший способ облегчить боль. Холод помогает не всем, но попробовать можно в первые сутки. Из обезболивающих НПВП (ибупрофен, напроксен) лучше справляются с болью, чем парацетамол. Также дома можно сделать массаж. Научных доказательств его эффективности мало, но многим он приносит облегчение — особенно при легких формах боли», – рассказал врач.

Если боль держится дольше одной недели или мешает жить, — обязательно обратитесь к врачу.

«Главная профилактика — движение. Ежедневные 10–15 минут на упражнения для спины и живота, привычка регулярно менять позу, а также правильная техника подъема тяжестей помогут избежать неприятностей. Поднимая что-то тяжелое, держите спину прямой, приседайте с опорой на ноги, а не на спину, и не крутитесь корпусом. Любой тяжелый предмет держите ближе к телу, — так меньше риск получить травму», – заключил врач.

