проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как по детскому рисунку определить психологические проблемы

Профессор Венгер: по рисунку ребенка можно установить характер и психологические проблемы

true
true
true
close
Shutterstock

По детскому рисунку при наличии хороших навыков можно выявить психологические проблемы и даже заболевания. Одним из показателей может быть сила нажима карандаша, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Александр Венгер.

Психологи, имеющие достаточные навыки (полученные в результате специального обучения) и достаточный опыт интерпретации рисунков, справляются с анализом хорошо. Но такой анализ дает лишь ориентировочную, недостаточно надежную оценку психологических особенностей человека. Он предназначен для быстрого выявления проблемных областей, требующих дальнейшего детального изучения, а не для окончательных выводов.

«Особенности выражения лица – слишком субъективный признак. Оценка рисунка основана на других, более однозначных признаках. Однако и они лишь относительно однозначны. Например, один из важных показателей – сила нажима на карандаш. Но слабый нажим может быть следствием разных психологических и/или физиологических причин: мышечной слабости вследствие какого-либо заболевания, ситуативной усталости, стойкого переутомления, общего упадка сил, ярко выраженной неуверенности в себе, очень низкой оценки своих художественных возможностей, робости, стеснительности, нежелания раскрыть свой внутренний мир перед психологом или привычки делать первоначальный набросок легкой линией, которую легко стереть (у много рисующего человека, художника)», – объяснил психолог.

Чтобы выбрать тот или иной вариант интерпретации, необходимо сопоставить этот признак с другими особенностями рисунка, результатами выполнения других тестов, данными беседы с клиентом (если это ребенок, – то с его родителями).

«Ошибки у психолога могут возникать из-за недоучета одного из возможных вариантов интерпретации (особенно, если в его практике этот вариант раньше не встречался), недостатка дополнительного материала (например, не получилось доверительной беседы с клиентом), неверной оценки самого обсуждаемого признака (скажем, слабо видимая линия в действительности стала следствием не слабого нажима, а использования слишком твердого карандаша)», – рассказал специалист.

Ранее россиянам назвали самые частые причины нехватки железа у мужчин и женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами