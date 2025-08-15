Впервые реализована передача поведения между различными биологическими видами

Японские биологи впервые смогли «перенести» уникальное брачное поведение между видами, изменив работу всего одного гена. В эксперименте Drosophila melanogaster, которая обычно «поет» самкам, стала дарить им пищу — ритуал ухаживания, характерный для другого вида, Drosophila subobscura. Работа опубликована в журнале Science.

В природе большинство самцов дрозофил ухаживают за самками, вибрируя крыльями и создавая «песни». Однако D. subobscura эволюционировала иначе: самцы отрыгивают пищу и преподносят ее в качестве подарка. Ученые выяснили, что в мозге этих мух инсулин-продуцирующие нейроны соединены с центром управления ухаживанием, тогда как у «поющих» D. melanogaster эти связи отсутствуют.

Исследователи активировали у D. melanogaster ген fruitless (fru) в инсулин-продуцирующих нейронах, что вызвало образование новых нейронных отростков и подключение их к центру ухаживания. В результате у мух возникли новые нейронные цепи, и они впервые начали дарить пищу самкам.

Авторы работы отмечают, что эволюция новых форм поведения не всегда требует появления новых нейронов — иногда достаточно небольших изменений в связях уже существующих клеток. Это, по их мнению, помогает понять, как генетические перестройки приводят к появлению новых стратегий выживания и размножения у разных видов.

Ранее ученых удивила аномальная эволюция паразитических червей.