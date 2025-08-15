На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Впервые реализована передача поведения между различными биологическими видами

Science: впервые передано поведение от одного вида дрозофил к другому
true
true
true
close
H. Schmidbauer/Global Look Press

Японские биологи впервые смогли «перенести» уникальное брачное поведение между видами, изменив работу всего одного гена. В эксперименте Drosophila melanogaster, которая обычно «поет» самкам, стала дарить им пищу — ритуал ухаживания, характерный для другого вида, Drosophila subobscura. Работа опубликована в журнале Science.

В природе большинство самцов дрозофил ухаживают за самками, вибрируя крыльями и создавая «песни». Однако D. subobscura эволюционировала иначе: самцы отрыгивают пищу и преподносят ее в качестве подарка. Ученые выяснили, что в мозге этих мух инсулин-продуцирующие нейроны соединены с центром управления ухаживанием, тогда как у «поющих» D. melanogaster эти связи отсутствуют.

Исследователи активировали у D. melanogaster ген fruitless (fru) в инсулин-продуцирующих нейронах, что вызвало образование новых нейронных отростков и подключение их к центру ухаживания. В результате у мух возникли новые нейронные цепи, и они впервые начали дарить пищу самкам.

Авторы работы отмечают, что эволюция новых форм поведения не всегда требует появления новых нейронов — иногда достаточно небольших изменений в связях уже существующих клеток. Это, по их мнению, помогает понять, как генетические перестройки приводят к появлению новых стратегий выживания и размножения у разных видов.

Ранее ученых удивила аномальная эволюция паразитических червей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами