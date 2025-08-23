Синоптики допустили потепление в Москве под влиянием урагана «Эрин»

Гидрометцентр: остатки урагана «Эрин» могут повлиять на погоду в России

Остатки урагана «Эрин», обрушившегося на США, могут повлиять на погоду в Европе и Центральной России в конце августа. Об этом сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Она отметила, что при таком сценарии к последним числам месяца в Москве установится теплая погода, тогда как северные регионы могут получить больше осадков.

«Все это, конечно, под вопросом, потому что очень большая заблаговременность, это будет уточняться», — обратила внимание она.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением стихии. В регионе ожидаются ливни, наводнения, порывы ветра до 80 км/ч и волны высотой до пяти метров.

В социальных сетях также появились кадры из эпицентра «Эрина». Пользователи публиковали видео проливных дождей и шквалистого ветра на северных Подветренных островах. За сутки ураган усилился с первой до пятой категории, скорость ветра достигла 230 км/ч.

Ранее в Пермском крае прошел мощный смерч.