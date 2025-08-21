Россиян предупредили о смертельной опасности популярного сорняка

По данным Россельхознадзора, в России начался активный период цветения амброзии — одного из самых опасных аллергенов. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему сорняк так вреден, какие виды встречаются в нашей стране и в каких случаях аллергия может привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Амброзия цветет с середины лета до осени, выбрасывая в воздух огромное количество пыльцы. Наибольшую опасность представляет амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), особенно на юге России, где концентрация пыльцы достигает тысячи зерен на кубометр — это в 20 раз выше опасного уровня.

«Иммунитет ошибочно воспринимает белок Amb a 1, содержащийся в амброзии, как патоген. В результате организм атакует безвредное вещество, вызывая бурную реакцию», — объяснил ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель.

По словам эксперта, пыльца амброзии способна подниматься на высоту до трех километров и переноситься ветром на сотни километров. Условия городов — тепло и загрязненный воздух — усиливают аллергенность пыльцы на 20–30%. При этом частицы размером всего 18–22 микрона легко проникают в дыхательные пути.

Аллергия на амброзию проявляется насморком, чиханием, зудом, слезотечением и приступами астмы. В тяжелых случаях возможны опасные для жизни реакции — отек Квинке и анафилактический шок. Особенно уязвимы дети, городские жители, астматики и люди с наследственной предрасположенностью: если у обоих родителей есть аллергия, риск развития у ребенка достигает 80%.

В сезон цветения врач советует аллергикам ограничить пребывание на улице в утренние часы, носить маски, чаще проводить влажную уборку и минимизировать контакт с одеждой, на которой может осесть пыльца.

«Современные методы лечения включают антигистаминные препараты, кортикостероиды и аллерген-специфическую иммунотерапию. Важно подбирать схему вместе с врачом», — подчеркнул Никита Кифель.

