В России создали патчи на нёбо от сухости в полости рта

В Сеченовском Университете разработали патчи для полости рта. Они решают сразу две проблемы: помогают бороться с ксеростомией (сухость во рту из-за недостатка слюны) и способствуют улучшению эстетики овала лица. Патчи тонизируют мускулатуру области лица и шеи, стимулируют носовое дыхание и способствуют правильному положению языка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

Для лечения ксеростомии используют искусственные заменители слюны, однако формы препаратов и методы их применения могут быть неудобными для пациента в повседневной жизни. Патчи имеют гелеобразную основу и легко приклеиваются на твердое нёбо. Благодаря приятному вкусу они непроизвольно заставляют язык приподниматься и растворять их. Такие повторяющиеся движения обеспечивают хорошую тренировку для мышц языка.

«Вторая немаловажная проблема, которую решают наши патчи, — эстетическая. На пропорции лица влияет физиологическое положение языка: в идеале в закрытом рту он должен полностью прилегать к нёбу. Это помогает держать мышцы шеи и нижней трети лица в тонусе и стимулирует носовое дыхание, придавая овалу лица подтянутый и молодой вид. К сожалению, правильной позиции языка не уделяется достаточно внимания: язык как правило просто лежит на дне полости рта. Из-за этого появляется тенденция к ротовому дыханию, и в результате мышцы слабеют, лицо «опускается», а слизистая оболочка рта быстрее высыхает, приводя к сухости во рту со всеми вытекающими проблемами», — отметил один из разработчиков продукта, стоматолог-ортопед, выпускник Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Александр Ежов.

Продукт Xerobella можно использовать ежедневно. Как отмечают создатели патчей, пользователи смогут увидеть «лифтинг-эффект» для лица уже через несколько месяцев.

В состав патчей Xerobella входит ксилит, стимулирующий слюноотделение, благодаря чему нормализуются показатели рН ротовой жидкости, вязкость слюны. В результате восстанавливаются антимикробная, очищающая, буферная и реминерализующая функции.

Одно из главных преимуществ патчей Xerobella заключается в том, что они помогают стимулировать выработку слюны. Это важно, так как с возрастом у человека уменьшается количество слюны, повышается ее вязкость, снижается скорость саливации, рH и буферная емкость по нейтрализации кислоты и щелочи. Из-за этого ротовая жидкость теряет несколько функций: антимикробную, буферную (для нейтрализации кислот), а также реминерализующую. Без этого зубы становятся более хрупкими и восприимчивыми к кариесу.

Xerobella не имеет аналогов в стране. Уникальны как состав, так и форма продукта — гелевые патчи. В течение года разработчики планируют получить патент на изобретение и зарегистрировать товарный знак.

