Названы гены, которые помогут сделать из коалы Чебурашку

Создать Чебурашку можно из коалы, изменив несколько сотен генов. Среди них должны быть гены, отвечающие за цвет шерсти, форму черепа и черты лица. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор Геттингенского и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

По словам генетика, создать в живой природе зверька, похожего на Чебурашку, можно, но это довольно трудно, так как генов Чебурашки не существует.

«Одно дело формировать морду коалы под, скажем, морду павиана, зная гены последнего. А другое дело — под Чебурашку — мультипликационный персонаж, чьи гены мы не знаем. Тут можно двигаться только методом проб и ошибок, проводя тысячи экспериментов, причем многолетних! Ведь форма лица-морды — это полигенный признак, который контролируется десятками и скорее даже сотнями генов, влияющих на рост, развитие и дифференцировку костей черепа, хрящей, мышц и мягких тканей», — объяснил Крутовский.

Например, у человека найдено несколько групп генов, связанных с формированием лица. Это гены, регулирующие рост костей и хрящей: FGFR1, FGFR2, FGFR3. Они критичны для формирования костей черепа и лицевого скелета. COL2A1, COL11A1, участвующие в формировании хрящевых структур, и многие другие.

«Для человека установлено уже много генов, связанных с формированием лицевых структур, но похожие (ортологичные) гены есть и у других млекопитающих, которые можно было бы видоизменить», – рассказал генетик.

Вариации с цветом шерсти – это наиболее простая модификация, так как давно известно, что у всех млекопитающих цвет шерсти обусловлен количеством и составом меланина, точнее соотношением эумеланина и феомеланина. Чем больше эумеланина, тем больше уход в черный цвет. Обратная ситуация – это альбинизм, когда меланин вообще не вырабатывается.

По словам Константина Крутовского, ключевых генов, влияющих на коричневый окрас, тоже несколько, но не десятки и сотни. Среди них ⁠TYRP1, MC1R (Melanocortin 1 receptor), ASIP (Agouti signaling protein), SLC45A2 и SLC7A11. Кроме того, при помощи генов можно будет изменить и поведение будущего Чебурашки.

«Как известно, несмотря на свою медлительность, коалы отличаются агрессивным поведением. Из-за этого их запрещено держать в домах даже в Австралии. Но есть подходы и к тому, чтобы генетически модифицировать поведение – доместицировать животное. В этом направлении тоже много разработок — например, доместикация лисиц, соболей и норок работы Людмилы Трут и Дмитрия Беляева из Института цитологии и генетики в Новосибирске и недавние исследования известного российского генетика Евгения Рогаева. Известны поведенческие гены доместикации, уменьшающие агрессивность и позитивно влияющие на отношения с человеком», — говорит Крутовский.

Ранее генетик Волчков объяснил, почему Чебурашку легче всего сделать именно из коалы.