Впервые найдена причина старения сосудов

Nature Aging: генетические мутации ускоряют старение мышц и сосудов
Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, что генетические изменения, которые накапливаются в мышцах и сосудах с возрастом, ослабляют мышцы и ускоряют старение сосудистой системы. Открытие может помочь в лечении возрастных заболеваний. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Речь идет о соматических мутациях — ошибках в ДНК клеток, возникающих на протяжении жизни под действием внешних факторов или случайных сбоев при делении клеток. Известно, что они могут вызывать рак, но их роль в других процессах долго оставалась спорной.

«Мы обнаружили, что мутации, которые накапливаются в мышечных клетках и сосудах, нарушают их работу и способность к регенерации. А ведь именно эта способность с возрастом постепенно снижается», — отметила руководитель исследования профессор Мария Эрикссон из Каролинского института.

Эрикссон еще в 2003 году открыла генетическую причину прогерии — редкого заболевания у детей, сопровождающегося ускоренным старением. Теперь ее группа показала, что похожие мутации и связанный с ними белок прогерин могут встречаться и у взрослых пациентов с хронической болезнью почек. У мышей клетки, производящие прогерин, образовывали скопления вдоль сосудистых стенок, вызывая повреждения тканей и ускоряя старение сосудов.

Ученые также изучили, как такие же мутации влияют на мышцы. Выяснилось, что при накоплении мутаций мышцы хуже восстанавливаются, становятся меньше по размеру и массе, а сила захвата заметно падает. Именно соматические мутации способны ускорять процессы старения и снижать функции тканей.

«Понимание того, как мутации влияют на работу разных органов, поможет создавать новые биомаркеры и терапии против возрастных заболеваний. Кроме того, наши результаты показывают ценность изучения редких болезней — они могут подсказывать пути лечения более распространенных», — подчеркнула Эрикссон.

Ранее в России научились контролировать процессы старения.

