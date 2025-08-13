На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что посадить в августе для урожая до холодов

ПНИПУ: в августе можно высадить лук, чеснок, щавель и сорт клубники «Виктория»
africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Пока одни россияне проводят август у моря, другие используют конец лета для огородных работ, высаживая культуры, которые успеют дать урожай до заморозков.

Как отметила аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Анна Перевощикова, августовская посадка может оказаться даже выгоднее весенней: «Конец лета позволяет избежать сильной жары, но при этом использовать еще теплые почвы для укоренения — это создает оптимальные условия для развития корневой системы».

По словам специалиста, в этот период хорошо развиваются раннеспелые овощи — редис, летние сорта редьки, включая китайский дайкон.

«Посадку лучше проводить в начале или середине августа, это позволит наслаждаться плодами уже через 20–25 дней. В это же время можно выращивать брокколи, но сбор урожая будет не таким быстрым — примерно через 50–60 дней», — уточнила Перевощикова.

Из зелени быстро поспеют листовые салаты, руккола, укроп, шпинат, петрушка и кинза. Также можно высадить лук, чеснок, щавель, любисток и сорт клубники «Виктория» — они укоренятся до холодов и дадут урожай весной или летом следующего года.

В этом сезоне, предупреждает эксперт, велика вероятность ранних заморозков, особенно в центральных и северных регионах.

«При угрозе похолодания необходимо укрывать растения спанбондом на ночь, а днем убирать укрывной материал. Особое внимание уделить мульчированию для сохранения влаги и защиты корневой системы», — добавила она.

