У Урана обнаружили новый спутник

NASA: новый спутник Урана получил временное имя S/2025 U1
true
true
true
close
NASA

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба астрономы из Юго-Западного исследовательского института в США обнаружили у Урана ранее неизвестный спутник. Теперь у планеты официально 29 спутников. Работа опубликована в журнале NASA.

Объект был замечен 2 февраля 2025 года при наблюдениях с использованием инфракрасной камеры NIRCam. Для его фиксации потребовалась серия из десяти длинных экспозиций по 40 минут каждая.

«Это маленькая, но важная находка — даже аппарат Voyager-2, пролетавший мимо Урана почти 40 лет назад, не смог ее рассмотреть», — рассказала Мариам Эль Мутамид, руководитель исследования.

Диаметр спутника оценивается примерно в 10 км. Из-за столь скромных размеров он оказался слишком тусклым для прежних наблюдательных миссий. Новый объект получил временное обозначение S/2025 U1.

«У Урана рекордное количество мелких внутренних лун, их взаимодействие с кольцами говорит о сложной и хаотичной истории этой планеты. Новый спутник еще меньше и слабее всех ранее известных — значит, система может быть еще запутаннее», — отметил Мэттью Тискарино из Института SETI.

S/2025 U1 обращается вокруг планеты на расстоянии около 56 тыс. км от центра Урана, между орбитами спутников Офелии и Бьянки. Его орбита близка к круговой, что указывает на формирование примерно в нынешнем месте. Название луне предстоит выбрать Международному астрономическому союзу.

Ученые подчеркивают, что открытие стало возможным благодаря высокой чувствительности Уэбба в инфракрасном диапазоне.

«Этот телескоп открывает нам новые горизонты во внешней Солнечной системе. Если Voyager-2 в 1986 году впервые показал нам Уран вблизи, то теперь, спустя десятилетия, телескоп Джеймса Уэбба продолжает его миссию», — добавила Эль Мутамид.

Ранее ученых удивило изменение размеров Меркурия.

