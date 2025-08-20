На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Впервые раскрыта тайна эволюции всех живых существ на Земле

Frontiers: большинство видов на Земле возникло в результате «взрывов» эволюции
Depositphotos

Биологи Джон Уинс из Университета Аризоны и Даниэль Моэн из Университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, что подавляющее большинство живых существ на Земле прошло через стремительный рост видового разнообразия в относительно короткие сроки. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Еще в XX веке британский биолог Джон Холдейн иронизировал, что если у Бога и есть любимое творение, то это жуки: на их долю приходится почти половина всех известных насекомых. Ученые давно замечали, что эволюционное «древо жизни» устроено крайне неравномерно: одни группы состоят из тысяч близкородственных видов, другие остаются редкими исключениями. Но было ли это универсальным правилом? Теперь исследователи дали однозначный ответ.

Ученые проанализировали данные о 2 млн известных видов — от растений и насекомых до позвоночных и всех животных в целом. Они изучили богатство видов, возраст и темпы их накопления у 2,5 тыс. семейств и десятков крупных таксонов. Оказалось, что независимо от уровня анализа — царств, типов или семейств — более 80% современных видов приходятся на меньшинство с аномально высокими темпами роста разнообразия.

Так, 50 млн лет назад способность к активному полету позволила летучим мышам быстро занять новые экологические ниши, а появление цветков и опыления насекомыми обеспечило бурное распространение покрытосеменных растений. На островах Галапагос 2,5 млн лет назад похожий процесс привел к появлению знаменитых вьюрков Дарвина.

По словам авторов, ключевыми «ускорителями» таких радиаций становятся крупные эволюционные новшества: многоклеточность, освоение суши, переход на растительную диету у членистоногих, а у растений — цветки и специализированное опыление.

Ученые отмечают, что их выводы касаются только известных видов. С бактериями все сложнее: описано лишь около 10 тыс. их видов, но реальное разнообразие может достигать миллионов или даже триллионов. Если так, то именно бактерии с их низкими темпами эволюции могут оказаться доминирующей ветвью «древа жизни», что перевернет всю картину.

