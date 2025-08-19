проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, можно ли стать выше во взрослом возрасте

Врач Артищев: увеличить рост после 25 лет можно двумя способами

true
true
true
close
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

После 18–25 лет кости человека больше не удлиняются и рост не увеличивается. Однако есть два способа «вырасти» во взрослом возрасте, рассказал «Газете.Ru» врач, ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

«Единственный способ радикально увеличить рост во взрослом возрасте — удлинение костей по методу Илизарова. Суть: кость ломают, фиксируют аппаратом и постепенно (по 1 мм в день) растягивают. Новые ткани нарастают в промежутке. Процесс мучительный (6–12 месяцев!), дорогой и рискованный (возможны инфекции, деформации). Но дает +5–10 см», — отметил доктор.

Если операция — не ваш вариант, можно визуально стать выше при помощи второго способа.

«Второй способ — исправление осанки. Расправленные плечи и прямой позвоночник «добавляют» около 2–3 см роста. Поэтому важно укреплять мышцы спины и корсета — это уменьшает компрессию межпозвонковых дисков. А вот колоть себе гормон роста не стоит. Это популярный миф среди желающих подрасти. Но наука категорична: если зоны роста закрыты, гормон не увеличит длину костей. Он может слегка стимулировать рост хрящей (например, ушных или носовых), укрепить мышцы, но не сделать вас выше», — заключил доктор.

Ранее в России разработали жевательную резинку с про- и пребиотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами