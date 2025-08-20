проект

Врач призвал пожилых россиян играть в компьютерные игры

Врач Исаев: компьютерные игры полезны для тренировки мозга пожилых людей

Пожилым людям нужно играть в компьютерные игры для тренировки мозга, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

«Компьютерные игры – это полезно для пожилых, но не столько как развлечение, сколько как форма тренировки мозга. Компьютерные игры можно рассматривать как своеобразный «интерактивный тренажер», сопоставимый с кроссвордами или шахматами. Регулярная игра помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память, поддерживать мелкую моторику и тем самым замедлять естественные возрастные когнитивные изменения. Важно подчеркнуть: игры не омолаживают мозг – это рекламный миф. Но они помогают дольше сохранять существующие когнитивные функции, особенно если у человека уже появляются первые жалобы на забывчивость или трудности с концентрацией», – отметил доктор.

По словам врача, не рекомендуется выбирать сложные симуляторы, динамичные «стрелялки» или игры без конца и цели, так как они вызывают переутомление и тревожность. Оптимальная продолжительность – 15–30 минут в день, лучше в первой половине дня, а не перед сном.

«Лучше всего подходят простые и понятные игры с короткой сессией: «Сапер», «Шашки», карточные пасьянсы, пазлы, «три в ряд», игры «найди отличие», викторины, составление слов. Также полезны специализированные когнитивные тренажеры, например, онлайн-платформы для тренировки памяти и внимания», – заключил врач.

