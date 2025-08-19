Россиянам рассказали, как долго нужно мыть салатные листья

Салатные листья рекомендуется мыть под проточной водой в течение 1–2 минут. Это время обычно достаточно для удаления грязи, остатков пестицидов и возможных микроорганизмов, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

«Рекомендуется мыть зелень непосредственно перед употреблением, иначе на поверхности создастся благоприятная среда для размножения бактерий. Важно использовать именно чистую проточную воду, не емкость с водой — так достигается равномерное очищение поверхности листьев. Салатные листья рекомендуется мыть под проточной водой в течение 1–2 минут. Это время обычно достаточно для удаления грязи, остатков пестицидов и возможных микроорганизмов. Важно аккуратно перемещать листья руками под водой, чтобы обеспечить равномерное очищение от грязи и пыли», — отметила врач.

Если листья в кочане салата плотно прилегают друг к другу, можно оставить салат в емкости с холодной водой на 10–15 минут.

«После этого салат все равно нужно промыть под проточной водой и обсушить на полотенце. Есть салаты, салатные миксы, уже упакованные и нарезанные — на упаковках таких часто указано, что салат уже промыт. В таком случае мыть его не нужно», — добавила Столярова.

Ранее в России разработали жевательную резинку с про- и пребиотиками.