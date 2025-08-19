На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В древности женщины работали шахтерами, выяснили ученые

AAS: в Чехии обнаружены древние захоронения женщин-шахтеров
true
true
true
close
F. Fojtik in Vanickova et al. 2025

В чешском Крумловском лесу археологи обнаружили уникальные захоронения, связанные с добычей кремня — важного материала для изготовления орудий труда и престижных предметов. Работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences (AAS).

Захоронены были две женщины и новорожденный ребенок. Анализ показал, что женщины вели крайне тяжелый физический труд: их позвоночники сохранили следы перегрузок — остеофиты, искривления, эрозии и даже незалеченный перелом руки. Ученые предполагают, что они работали в узких шахтах, добывая кремень в согнутом положении.

Изотопный анализ выявил, что женщины получали больше животного белка, чем другие неолитические жители региона. Возможно, их специально кормили лучше, чтобы поддерживать силы для работы в шахтах. Однако следы травм говорят о том, что труд продолжался даже при повреждениях.

Генетические данные показали, что женщины были родственницами, вероятно, сестрами. Младенец с ними родством не состоял. Почему его похоронили вместе с ними — остается загадкой.

Ученые предполагают, что кремень, добытый из-под земли, имел не только практическую, но и сакральную ценность. Добыча могла восприниматься как контакт с «миром предков», а потому шахтеров иногда «возвращали» земле.

Эти находки — старейшие известные шахтные захоронения Европы и редкое свидетельство того, что тяжелейший труд в неолите могли выполнять женщины, возможно, вынужденно.

Ранее в Чили нашли крошечное млекопитающее времен динозавров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами