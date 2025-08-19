В древности женщины работали шахтерами, выяснили ученые

В чешском Крумловском лесу археологи обнаружили уникальные захоронения, связанные с добычей кремня — важного материала для изготовления орудий труда и престижных предметов. Работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences (AAS).

Захоронены были две женщины и новорожденный ребенок. Анализ показал, что женщины вели крайне тяжелый физический труд: их позвоночники сохранили следы перегрузок — остеофиты, искривления, эрозии и даже незалеченный перелом руки. Ученые предполагают, что они работали в узких шахтах, добывая кремень в согнутом положении.

Изотопный анализ выявил, что женщины получали больше животного белка, чем другие неолитические жители региона. Возможно, их специально кормили лучше, чтобы поддерживать силы для работы в шахтах. Однако следы травм говорят о том, что труд продолжался даже при повреждениях.

Генетические данные показали, что женщины были родственницами, вероятно, сестрами. Младенец с ними родством не состоял. Почему его похоронили вместе с ними — остается загадкой.

Ученые предполагают, что кремень, добытый из-под земли, имел не только практическую, но и сакральную ценность. Добыча могла восприниматься как контакт с «миром предков», а потому шахтеров иногда «возвращали» земле.

Эти находки — старейшие известные шахтные захоронения Европы и редкое свидетельство того, что тяжелейший труд в неолите могли выполнять женщины, возможно, вынужденно.

