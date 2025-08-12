В Чили нашли крошечное млекопитающее времен динозавров

Ученые обнаружили в Патагонии окаменелость миниатюрного млекопитающего, жившего на территории Южной Америки около 74 млн лет назад. Вес крошечного «соседа» динозавров составлял всего 30–40 г — примерно как у современной мыши. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB).

Найденный вид получил название Yeutherium pressor. Это самый маленький из когда-либо найденных млекопитающих мелового периода в этом регионе. Во времена его существования Южная Америка входила в состав древнего материка Гондвана.

Фрагмент челюсти с зубом и коронками еще двух особей был обнаружен в долине реки Рио-де-лас-Чинас в регионе Магальянес, примерно в 3 тыс. км к югу от Сантьяго. По словам руководителя исследования Ханса Пушеля из Университета Чили, строение зубов указывает на то, что животное питалось твердой растительной пищей.

Yeutherium pressor, возможно, откладывал яйца, как утконос, или вынашивал детенышей в сумке, как кенгуру и опоссумы. Как и динозавры, этот вид исчез в конце мелового периода, около 66 млн лет назад.

Открытие поможет ученым лучше понять разнообразие древних экосистем Гондваны и то, как развивались ранние млекопитающие в тени гигантских рептилий.

