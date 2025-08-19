На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Байконуре приготовили к запуску в космос спутник с грызунами

На Байконуре установили на старт ракету, которая отправит в космос мышей и мух
Ракету «Союз-2.1б», предназначенную для отправки спутника «Бион-М» №2 с грызунами, насекомыми и микроорганизмами, вывезли из монтажно-испытательного корпуса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, ее установили на стартовом столе космодрома Байконур. Запуск запланирован на 20:13 мск 20 августа. Спутник запустят на высокоширотную орбиту. Полет «Биона-М» №2 продлится 30 дней.

На борту будут проводиться эксперименты с 75 мышами, 1,5 тысячами мух-дрозофил, стволовыми клетками животных и человека, лекарственными растениями, семенами, водорослями и микроорганизмами.

Кроме того, будут изучены космическое материаловедение, радиация на орбите, физические и технические аспекты, а также организованы образовательные эксперименты.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических экспериментов. Между 1973 и 1996 годами было выведено на орбиту 11 таких спутников. В 2013 году стартовал обновленный аппарат «Бион‑М». Второй модернизированный аппарат планируют запустить на высокоширотную орбиту, где в будущем разместится Российская орбитальная станция (РОС). Над научной частью проектов работает Институт медико‑биологических проблем РАН, а изготовлением аппаратов занимается самарский ракетно‑космический центр «Прогресс».

Ранее в Британии испугались предсказания Хокинга о вторжении из космоса.

