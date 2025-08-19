На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые нашли способ увеличить производство жизненно важного препарата для беременных

ПНИПУ: найден способ решения проблемы дефицита антирезусного иммуноглобулина
Shutterstock

Исследователи Пермского Политеха предложили новый подход к решению проблемы дефицита антирезусного иммуноглобулина — препарата, предотвращающего развитие гемолитической болезни новорожденных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Гемолитическая болезнь возникает при резус-конфликте: если у матери резус-отрицательная кровь, а у плода — положительная, иммунная система женщины может воспринимать клетки ребенка как чужеродные и атаковать их. Это приводит к разрушению эритроцитов плода и тяжелым осложнениям. Чтобы избежать такого сценария, беременным с риском резус-конфликта вводят антирезусный иммуноглобулин — специфический белок, который получают из донорской плазмы.

«Ключевая сложность заключается в поиске доноров с нужным уровнем антител. Наш анализ более 95 тысяч человек позволил выделить две оптимальные группы. Наиболее перспективными оказались женщины, перенесшие резус-конфликт во время беременности: их плазма содержит максимально высокие и устойчивые титры антител», — рассказала Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха.

Сейчас в России зарегистрированы шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, три из которых производятся за рубежом. Из-за санкций поставки импортных аналогов резко сократились — по данным RNC Pharma, в 2024 году в страну поступило лишь 48 тысяч упаковок, что на 71% меньше, чем годом ранее.

Создание базы отечественных доноров, по мнению ученых, позволит снизить зависимость от зарубежных поставщиков и обеспечить безопасность беременных и новорожденных. В перспективе исследователи рассматривают метод иммунизации доноров, который может дополнительно увеличить объемы производства препарата.

Ранее были названы показатели анализа крови, указывающие на депрессию.

