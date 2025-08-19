На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ обнаружить рак с помощью алмазов

PRA: создан алмазный сенсор для поиска раковых клеток
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Университета Уорика разработали новый датчик на основе алмаза, который помогает обнаруживать метастазы рака, отслеживая движение магнитной жидкости в организме. Работа опубликована в журнале Physical Review Applied (PRA).

Клетки опухоли могут распространяться через лимфатическую систему в другие органы. Чтобы выяснить, поражены ли лимфоузлы, врачи применяют специальные тесты — именно они определяют дальнейшую тактику лечения. Сейчас для поиска метастазов используют радиоактивные маркеры или синие красители. Однако у обоих методов есть недостатки: радиофармпрепараты доступны не во всех клиниках, а краситель вызывает аллергическую реакцию примерно у одного процента пациентов.

Новый прибор британских физиков — компактный, портативный и безопасный. Он основан на уникальных свойствах алмазов: так называемые NV-центры (дефекты решетки с атомом азота и вакансией) позволяют кристаллу улавливать малейшие изменения магнитного поля. Сенсор реагирует на магнитную жидкость с наночастицами оксида железа, которую вводят в опухоль. По ее пути можно проследить, какие лимфоузлы поражены, и точнее удалить их во время операции.

«Мы сумели уменьшить головку сенсора до 10 мм — это первый алмазный прибор, который достаточно мал для использования в эндоскопии и лапароскопии», — рассказал ведущий автор работы Алекс Ньюман.

Компактность достигается за счет использования микроскопического алмаза объемом всего 0,5 мм³ и небольшого постоянного магнита, прикрепленного к наконечнику зонда. Благодаря этому устройство обходится без громоздкой электроники.

Сами врачи уже оценили потенциал новинки.

«Я регулярно использую магнитную навигацию в лечении рака груди — она дает преимущества перед традиционными методами. Поэтому сотрудничество с Университетом Уорика и работа над совершенствованием магнитных технологий крайне важны», — отметил хирург Стюарт Робертсон из больницы Ковентри и Уорика.

Разработчики считают, что в будущем сенсор можно будет применять и при других видах опухолей — легких, печени, кишечника и пищевода.

Ранее был найден способ определить рак гортани по голосу.

