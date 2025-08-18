проект

Россиянам раскрыли секрет, как снизить потребление соли

Врач Фесенко: соль в еде можно заменить приправами с ярким вкусом

Shutterstock

Избыток употребляемой соли негативно влияет на сердце, сосуды, почки, мозг и другие системы. Чтобы снизить эти риски, нужно уменьшить потребление соли. Это можно сделать при помощи приправ с ярким вкусом, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.

«Снижение соли особенно важно при гипертонии, заболеваниях почек, суставов, желудка и сердечно-сосудистой патологии. Избыток соли повышает давление, провоцирует воспалительные процессы и нарушает работу сосудов. В долгосрочной перспективе — это фактор риска для сосудистой деменции. Некоторые пытаются заменить обычную соль на альтернативы: «зеленую», с пониженным содержанием натрия, или «солезаменители». Но солезаменители — не панацея. Пока нет четких данных, сколько их можно и насколько они безопасны при длительном употреблении. Поэтому лучше менять не соль, а сам вкус еды», — отметила врач.

Вместо соли в блюда можно добавлять приправы и продукты с ярким вкусом: лук, чеснок, тимьян, орегано, тмин, паприку, кислые или горькие фрукты и овощи — например, грейпфрут, квашеную капусту, кефир. Все это помогает «перенастроить» вкусовые рецепторы.

«Когда человек ест много соленого, он просто не чувствует вкус менее соленой пищи. Но рецепторы можно натренировать — уже через 3–4 недели еды без соли привычка начнет меняться. Йодированную соль, по ее словам, стоит оставить в рационе — но тоже в разумных количествах. Она важна для профилактики йододефицита, особенно в регионах, где он распространен. Но избыток натрия остается вредным, даже если он с добавками. Наша цель — не заменить соль на что-то другое, а просто есть ее меньше», — подытожила эксперт.

