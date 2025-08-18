На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден рецепт получения идеального вкуса шоколада

Nature Microbiology: управлять вкусом шоколада можно с помощью микробов
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Школы бионаук Ноттингемского университета установили ключевые факторы, определяющие вкус шоколада во время ферментации какао-бобов. Оказалось, что именно температура, уровень pH и состав микробных сообществ задают характер аромата и насыщенность конечного продукта. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

Ферментация — один из самых важных этапов после сбора урожая какао. В естественных условиях бобы складывают в ящики или корзины прямо на фермах, где бактерии и грибы из окружающей среды запускают процесс разложения, формируя будущий вкус и снижая горечь. Но этот процесс остается во многом неконтролируемым, из-за чего качество шоколада сильно различается от сезона к сезону и от региона к региону.

Ученые вместе с колумбийскими фермерами изучили, какие именно микроорганизмы и химические реакции определяют так называемый «тонкий вкус» шоколада. Затем они воссоздали ферментацию в лаборатории, собрав «синтетическое сообщество» — строго подобранную смесь бактерий и грибов. Оказалось, что такой метод способен воспроизвести ключевые сенсорные и химические характеристики традиционной ферментации и при этом обеспечить стабильный результат.

«Мы показали, что можно опираться на объективные маркеры — такие как pH, температура и динамика микробных сообществ — чтобы прогнозировать и воспроизводить вкус шоколада», — отметил ведущий автор работы Дэвид Гопалчан.

По его словам, это открывает путь к стандартизации процесса: так же, как закваски изменили производство сыра и пива, стартовые культуры могут революционизировать шоколадную индустрию.

Ранее ученые рассказали, как воспитать здоровые привычки в питании у ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами