Женщин предупредили о скрытой опасности ночной работы

ENDO 2025: ночная работа разрушает женскую гормональную систему
У женщин, работающих по ночам, чаще наблюдаются сбои менструального цикла и нарушения в работе гормональной системы. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Результаты исследования представлены на собрании Эндокринного общества ENDO 2025 в Сан-Франциско.

В эксперименте на мышах ученые смоделировали график сменной работы: каждые четыре дня время включения света сдвигали на шесть часов. Уже через несколько недель у половины самок менструальный цикл стал нерегулярным, а анализы показали гормональный дисбаланс и ухудшение состояния яичников.

Анализ показал, что даже у мышей с сохранившимся циклом паттерны работы матки и яичников нарушались. Все животные смогли забеременеть, но в экспериментальной группе рождаемость была ниже, а роды чаще проходили с осложнениями.

«Свет ночью негативно влияет на внутренние часы организма. У одних это сразу приводит к гормональным сбоям, у других — нет. Но в долгосрочной перспективе все рискуют столкнуться с нарушениями работы яичников и осложнениями беременности, включая тяжелые роды», — пояснила Александра Яу, научный сотрудник Мичиганского университета.

В будущем исследователи планируют выяснить, как именно нарушение циркадных ритмов влияет на функцию матки во время беременности. По словам ученых, новые данные помогут врачам предупреждать пациенток о рисках работы в ночную смену, а работодателям — разрабатывать более щадящие графики.

Ранее у кофе на ночь нашли новый побочный эффект.

