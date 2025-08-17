На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван ген, мешающий преуспеть в спорте

NatCom: неандертальский ген AMPD1 может мешать спортивным успехам
true
true
true
close
Shutterstock

Вариант гена AMPD1, унаследованный современными европейцами от неандертальцев, снижает эффективность работы мышц. К такому выводу пришли ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NatCom).

Ученые объяснили, что AMPD1 кодирует фермент, необходимый для выработки энергии и нормальной работы мышц. Мутации, уменьшающие его активность, являются одной из самых распространенных причин метаболической миопатии у европейцев и встречаются у 9-14 % населения.

Анализ древней ДНК показал, что у всех неандертальцев в геноме был уникальный вариант AMPD1, снижающий активность фермента на 25 %. При введении этого варианта генетически модифицированным мышам активность фермента в мышцах падала на 80 %, что значительно ухудшало их функцию.

Исследователи предполагают, что современные люди получили этот вариант гена в результате скрещивания с неандертальцами около 50 тысяч лет назад. У неафриканского населения сегодня около 1-2 % генома составляют неандертальские фрагменты.

«Удивительно, но у большинства носителей этого варианта не возникает серьезных проблем со здоровьем», — отметил первый автор работы Доминик Мачак.

Однако, по данным анализа геномов более тысячи элитных спортсменов, люди с нефункциональным AMPD1 реже достигают профессионального уровня в спорте.

Ранее россиянам назвали неочевидный вред от занятий спортом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами