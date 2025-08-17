На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Загрязнение воздуха связали с повышенным риском опухолей мозга

NСР: загрязнение воздуха повышает риск развития опухолей мозга
true
true
true
close
Depositphotos

Длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличивать риск развития доброкачественных опухолей головного мозга. К такому выводу пришли исследователи из Датского института рака в Копенгагене. Результаты работы опубликованы в Neurology Clinical Practice (NCP).

Ученые изучили влияние ряда загрязнителей, в том числе диоксида азота и ультрадисперсных частиц. В городах они вырабатываются в ходе сгорания топлива, работы оргтехники (принтеров, копиров), приготовления пищи и курения.

По словам автора исследования Уллы Хвидтфельдт, такие частицы настолько малы, что способны проникать через гематоэнцефалический барьер и воздействовать непосредственно на ткани мозга.

В исследовании участвовали почти 4 миллиона жителей Дании в среднем возрасте 35 лет. За 21 год наблюдений у 16 596 человек диагностировали опухоли центральной нервной системы, включая 4645 случаев менингиомы. Уровень воздействия загрязнителей оценивали с помощью адресных данных и компьютерного моделирования.

Менингиома — это опухоль, растущая из клеток паутинной мозговой оболочки. В большинстве случаев новообразование доброкачественное — оно не прорастает в окружающие ткани и не метастазирует.

После учета возраста, пола, образования и социально-экономического статуса оказалось, что риск менингиомы повышался на 10% при росте концентрации ультрадисперсных частиц на 5747 частиц в кубическом сантиметре.

Увеличение содержания мелкодисперсных частиц PM2,5 в воздухе на четыре микрограмма на кубический метр (мкг/м3) было связано с ростом риска на 21%. При воздействии диоксида азота (8,3 мкг/м3) вероятность развития менингиомы возрастала на 12%.

Связи с более агрессивными опухолями, такими как глиомы, обнаружено не было. Исследователи отмечают, что для подтверждения результатов нужны дополнительные работы. Однако, по словам ученых, улучшение качества воздуха может стать важным шагом в снижении риска опухолей мозга и укреплении здоровья населения.

