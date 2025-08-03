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Найдено неожиданное препятствие для терапии рака

CRC: стероидные препараты могут мешать работе иммунотерапии
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Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Кортикостероиды, часто назначаемые пациентам с немелкоклеточным раком легкого для облегчения побочных эффектов — могут мешать работе иммунотерапии. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Кека (Калифорния). Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research Communications (CRC).

Анализ данных 277 пациентов с раком легкого II–IV стадии показал: у тех, кто принимал стероиды до начала или во время лечения ингибиторами контрольных точек (ИКТ), опухоли уменьшались слабее, а общая выживаемость была ниже, чем у пациентов, не получавших эти препараты.

Этот эффект сохранялся даже с учетом стадии болезни и других клинических факторов. По словам онколога и иммунолога Фумито Ито, главного автора работы, именно стероиды оказались ключевым фактором, ослабляющим действие терапии.

Механизм, по которому это происходит, тоже удалось определить. Стероиды подавляют созревание Т-клеток — именно они должны атаковать опухолевые клетки во время иммунотерапии. Без зрелых Т-клеток иммунная система не может полноценно реагировать на рак. Кроме того, кортикостероиды маскируют биомаркеры в крови — важные сигналы, по которым врачи отслеживают эффективность лечения и корректируют тактику. Их отсутствие усложняет диагностику и замедляет реакцию на неудачную терапию.

Хотя в ряде случаев стероиды необходимы — например, при отеке мозга или сильной тошноте, — исследование подчеркивает, что их следует назначать с осторожностью. Новые данные помогут врачам точнее оценивать риски и, где возможно, искать альтернативы для контроля симптомов, не мешая работе иммунной системы.

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