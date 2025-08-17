Раскрыт секрет выживания растений в жару

The Plant Cell: для защиты от жары растения экстренно редактируют свою ДНК

Белок PP2A B′η помогает растениям экстренно редактировать свою ДНК и создавать белки, защищающие от жары. К такому выводу пришли ученые из Корейского института бионаук и биотехнологий (KRIBB). Результаты исследования опубликованы в журнале The Plant Cell.

Все живые организмы хранят генетическую информацию в ДНК, которая преобразуется в РНК. Чтобы из нее получились полноценные белки, лишние фрагменты РНК должны быть вырезаны — этот процесс называется сплайсингом. За него отвечает молекулярная «машина» — сплайсосома, работающая как портной: она аккуратно обрезает ненужные участки и соединяет нужные.

Авторы работы выяснили, что белок PP2A B′η играет ключевую роль в активации сплайсосомы у растений во время теплового стресса. Благодаря этому растение быстрее редактирует РНК и синтезирует защитные белки. Когда исследователи снижали количество PP2A B′η, семена не прорастали и погибали на жаре. Напротив, при избытке белка растения выживали и лучше переносили высокую температуру.

Дополнительно оказалось, что без PP2A B′η сотни генов сплайсируются неправильно, что нарушает производство жизненно важных белков.

«По мере изменения климата потребность в жароустойчивых культурах будет только расти. Наше исследование открывает новые пути для их создания», — отметили исследователи.

По словам ученых, понимание этого механизма позволит выводить сорта сельскохозяйственных растений — пшеницы, риса, кукурузы — способные выдерживать экстремальную жару. Такой подход также может применяться для точечного редактирования генов и снижения потерь урожая в засушливых регионах.

