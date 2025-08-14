На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Соевые бобы наследуют «страхи» своих предшественников, выяснили ученые

PEI: растения сои могут передавать потомкам адаптивные реакции на стресс
true
true
true
close
Shutterstock

Растения сои могут передавать своим потомкам «память» о стрессах, например, нападении насекомых или засухе, без изменения ДНК. К такому выводу пришли ученые из Системного отделения сельского хозяйства Университета Арканзаса. Результаты исследования опубликованы в журнале Plant-Environment Interactions (PEI).

Исследователи называют это явление трансгенерационной пластичностью. В отличие от генетических мутаций, эпигенетические изменения не меняют последовательность ДНК, а лишь то, как организм считывает ее, позволяя растениям адаптироваться к стрессовым условиям.

В течение двух лет ученые изучали, как гусеницы соевой пяденицы и кукурузной совки воздействуют на растения и как эти стрессовые реакции передаются следующему поколению. Оказалось, что у потомства сои, подвергшейся стрессу, в семенах повышалось содержание азота и белка.

Когда растения быстро и полноценно превращают азот в белки, простые насекомые теряют к ним интерес — их пищеварение не справляется со сложными молекулами. Однако такой эффект не работает против всех вредителей. Повышенное содержание азота также помогает растениям «запасать» строительный материал, подготавливаясь к потенциальным угрозам.

У растений с унаследованным стрессом также произошло уплотнение трихом — волосковидных структур, защищающих от вредителей. Однако усиленная защита имела свои издержки: рост и урожайность у потомков снижались, на кустиках сои увеличивалась доля пустых стручков. Кроме того, количество трихом уменьшалось с возрастом, что подтверждало кратковременность усиленной защиты.

Отдельные эксперименты также показали, что насекомых меньше привлекали растения, предшественники которых подверглись засухе: гусеницы чаще предпочитали изначально здоровые кустики.

Ранее ученые обнаружили неожиданного предка картофеля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами