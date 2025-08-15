проект

Названы вирусы, которые могут вызвать рак печени

Директор НИИ морфологии человека Михалева: гепатита В увеличивает риск рака печени в 100 раз

true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Вирусы гепатита В и С вызывают развитие воспалительных заболеваний печени, которые могут принимать хронические длительные формы течения, трансформируясь в циррозы печени и злокачественные опухоли, чаще всего гепатоцеллюлярный рак, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, член-корреспондент РАН Людмила Михалева.

«Например, носительство вируса гепатита В увеличивает риск развития рака печени в 100 раз, а при наличии цирроза на фоне гепатита В — в 1000 раз по сравнению с неинфицированными людьми. Хронический гепатит С в 20 раз увеличивает риск развития рака печени. А сочетанная инфекция с вирусами гепатита В и С увеличивает риск возникновения рака в 165 раз. Для медицины это очень серьезная проблема», — объяснила доктор.

По данным мировой статистики, более 2/3 случаев рака печени ассоциированы с вирусами гепатита В и С.

«При этом рак печени — довольно распространенная в мире опухоль, протекающая весьма агрессивно и плохо поддающаяся лечению. В среднем пациенты с данным заболеванием живут без лечения в течение 2–6 месяцев с момента установления диагноза, лишь единицы переживают пятилетний рубеж», — заключила Михалева.

Подробнее о том, как микроорганизмы провоцируют рак и часто ли россияне сталкиваются с опухолями, вызванными вирусами — в интервью Михалевой «Газете.Ru».

Ранее были названы регионы России с повышенным распространением онкогенных вирусов.

