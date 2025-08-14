На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разрушена надежда на внеземную жизнь на самой похожей на Землю планете

AstroJournal: на экзопланете TRAPPIST-1 d не обнаружено атмосферы
Астрономы исключили TRAPPIST-1 d из списка потенциальных «двойников Земли». Как показали новые наблюдения телескопа Джеймса Уэбба, у этой экзопланеты нет атмосферы, подобной земной. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

TRAPPIST-1 d находится в системе из семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг красного карлика на расстоянии 40 световых лет. Эта планета особенно интересовала ученых, так как она близка по размеру к Земле, имеет скалистую поверхность и расположена на границе обитаемой зоны — области, где температура может позволять существование жидкой воды на поверхности. TRAPPIST-1 d рассматривали как одного из наиболее перспективных кандидатов для поиска признаков потенциальной обитаемости.

Однако свежие данные опровергли эти ожидания. Инструмент NIRSpec не обнаружил в ее атмосфере молекул воды, метана или углекислого газа. По словам руководителя исследования Каролин Пио, это может означать, что у планеты либо крайне тонкая атмосфера наподобие марсианской, либо плотные облака как на Венере, либо атмосферы нет вовсе.

Ученые продолжают исследовать более дальние планеты системы — e, f, g и h. Они могут иметь больше шансов сохранить атмосферу, так как находятся дальше от звезды, хотя и холоднее.

«TRAPPIST-1 d, вероятно, лишена условий для жизни, но мы только начинаем нашу работу», — отметили авторы.

Ранее в глубоком космосе было обнаружено «Око Саурона».

