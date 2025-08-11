На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученых удивила аномальная эволюция паразитических червей

Journal of Immunology: паразитический червь «выключает» нервные клетки кожи
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Тулейнского университета выяснили, как возбудитель шистосомоза — червь Schistosoma mansoni — проникает через кожу, не вызывая боли, зуда или раздражения. Работа опубликована в журнале The Journal of Immunology.

Шистосомоз — паразитарное заболевание, которым заражаются при контакте с зараженной водой: во время купания, стирки или рыбалки личинки червя проникают через кожу. В отличие от многих инфекций, этот процесс почти не сопровождается неприятными ощущениями, и теперь стало ясно почему.

Исследователи обнаружили, что S. mansoni выделяет молекулы, подавляющие активность белка TRPV1+ в сенсорных нейронах кожи. Этот белок отвечает за передачу сигналов о тепле, боли и зуде в мозг, а также участвует в запуске иммунного ответа. В норме его активация привлекает к месту проникновения возбудителя иммунные клетки, вызывая воспаление и мешая инфекции развиваться.

Блокируя TRPV1+, паразит избегает обнаружения иммунной системой и получает время для закрепления в организме. Ученые полагают, что в ходе эволюции этот механизм помог червю повысить шансы на выживание.

По словам авторов, молекулы, способные «отключать» TRPV1+, могут лечь в основу новых обезболивающих, которые станут альтернативой опиоидам, а также использоваться для терапии болезненных воспалительных состояний. С другой стороны, понимание работы TRPV1+ может помочь создать профилактические средства — например, крем, активирующий этот белок и не позволяющий личинкам проникнуть в кожу при контакте с зараженной водой.

Ранее в Тихом океане нашли гигантский вирус с длинным хвостом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами