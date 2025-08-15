Названы два гельминта, которые вызывают рак

Два гельминта являются канцерогенами 1-го типа: кровяной и печеночный сосальщики. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, патологоанатом Людмила Михалева.

«Кровяные сосальщики распространены в тропических странах, их проникновение в организм человека происходит при контакте с зараженной водой, после чего сосальщик может паразитировать в органах мочеполового тракта на протяжении 40 лет, вызывая хроническое воспаление и как итог — злокачественную опухоль мочевого пузыря», — отметила врач.

Печеночные сосальщики распространены в нашей необъятной стране и странах Азии. Заражение происходит, как правило, при употреблении термически необработанной рыбы с сохранением в ней возбудителей, после чего происходит паразитирование в желчных протоках с возможным развитием опухоли.

«Трематодозы — заболевания, вызываемые паразитическими плоскими червями, относящимися к классу сосальщиков. Международное агентство по изучению рака отнесло возбудителей описторхоза и клонорхоза (оба заболевания вызываются печеночными сосальщиками) к канцерогенам первой категории. Описторхоз и клонорхоз являются причиной развития инфекций желчевыводящих путей, механической желтухи, цирроза печени, а также опухолей гепатобилиарной системы — холангиокарциномы», — заключила доктор.

Подробнее о том, как микроорганизмы провоцируют рак и часто ли россияне сталкиваются с опухолями, вызванными вирусами, — в интервью Михалевой «Газете.Ru».

Ранее россиянам рассказали про вирус, который есть у 95% населения, способный вызывать рак.