Вирус, который есть у 95% населения, оказался способен вызывать рак

Директор НИИ морфологии человека Михалева: герпес 4 типа вызывает ряд опухолей

Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Вирус Эпштейна-Барр или герпес-вирус 4-го типа встречается у 95% взрослого населения в мире в виде бессимптомных и стертых форм инфекции. Он связан с рядом злокачественных новообразований, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, член-корреспондент РАН Людмила Михалева.

«Вирус связан с неходжкинской лимфомой, включая лимфому Беркитта, первичной церебральной лимфомой, лимфомой Ходжкина (лимфогранулематозом), носоглоточной карциномой, карциномой желудка; с аутоиммунными заболеваниями, например, системной красной волчанкой. Есть сведения о роли инфекции в развитии антифосфолипидного синдрома как причины невынашивания беременности. Лечение этих заболеваний проводится согласно разработанным протоколам», — рассказала врач.

Также рак может вызывать Т-лимфотропный вирус человека. Это ретровирус, вызывающий хроническую пожизненную инфекцию у человека. Приводит к общему снижению иммунитета у человека, как следствие — увеличению частоты и тяжести протекания инфекционных заболеваний, а также вызывает прогрессирующее заболевание нервной системы и, конечно, ассоциирован с развитием Т-клеточной лимфомы взрослых.

«Эффективных средств лечения инфицирования Т-лимфотропным вирусом не существует, основное внимание уделяется профилактике его передачи, а терапевтическая помощь направлена на лечение сопутствующих заболеваний. Таким пациентам назначают кортикостероиды и иммуномодуляторы, а также химиотерапию. Риск развития Т-клеточной лимфомы взрослых у инфицированных лиц в течение жизни оценивается на уровне 5%», — заключила врач.

Подробнее о том, как микроорганизмы провоцируют рак и часто ли россияне сталкиваются с опухолями, вызванными вирусами, — в интервью Михалевой «Газете.Ru».

Ранее россиян призвали не пить горячее при боли в горле.

