В глубоком космосе обнаружено «Око Саурона»

Астрономы получили снимок космического джета (выброса вещества), который помог разгадать загадку необычайной яркости гамма-лучей и нейтрино от одного из самых загадочных объектов Вселенной. Речь идет о блазарах — активных галактиках, питаемых сверхмассивными черными дырами. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

На новом изображении джет блазара PKS 1424+240 выглядит как мифическое «око Саурона» из «Властелина колец» — кольцо яркого излучения с темным центром, устремленное прямо на нас. Этот эффект связан с тем, что магнитное поле джета имеет почти идеальную тороидальную форму, а сам он направлен практически точно на Землю.

PKS 1424+240 находится на расстоянии миллиардов световых лет и долго ставил астрономов в тупик. Несмотря на «медленный» видимый разгон радиоджета, он оказался одним из самых ярких источников высокоэнергичных гамма-лучей и космических нейтрино, зарегистрированных обсерваториями IceCube и наземными телескопами Черенкова.

Теперь, благодаря 15 годам наблюдений с помощью сети радиотелескопов Very Long Baseline Array, удалось составить детализированное изображение и понять, что необычная яркость — результат особой геометрии. Из-за эффекта специальной теории относительности излучение, направленное точно в нашу сторону, усиливается в десятки раз, а сам джет кажется медленным из-за проекционных искажений.

Ученые смогли буквально «заглянуть» в центр джета и увидеть его магнитную структуру. Она играет ключевую роль в формировании и ускорении плазмы, разгоняя частицы до экстремальных энергий — как электроны, так и протоны, что подтверждает происхождение наблюдаемых нейтрино.

Результат стал важной вехой для программы MOJAVE, которая десятилетиями отслеживает релятивистские джеты активных галактик, используя методику интерферометрии со сверхдлинной базой. По словам ученых, еще недавно идея напрямую связать далекие джеты черных дыр с источниками космических нейтрино казалась фантастикой, но теперь это стало реальностью.

