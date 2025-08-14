На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В организме женщин нашли механизм защиты от повреждения почек

Nature: гормон эстроген может защищать женщин от острого повреждения почек
true
true
true
close
Global Look Press

Ученые из Университетаского медицинского центра Мангейма установили, что женский гормон эстроген защищает клетки почек от ферроптоза — формы регулируемой гибели клеток, зависящей от железа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Врачами давно установлено, что женщины реже сталкиваются с острой почечной недостаточностью, чем мужчины: этот факт подтверждают эпидемиологические данные с 1940-х годов. Однако механизм такого защитного эффекта долгое время оставался неясным.

Эксперименты на самках и самцах мышей показали, что главный женский половой гормон блокирует ферроптоз. Это объясняет, почему защитный эффект ослабевает в период менопаузы, когда снижается его выработка. Ключевую роль играют сам эстроген и его гидроксилированные производные, в частности 2-гидроксиэстрадиол: они запускают комплексный защитный каскад, включающий геномные и негеномные механизмы.

Ученые объяснили, что эстроген действует двумя путями. Он не только выступает естественным «барьером» против ферроптоза, но и связывается со специальным рецептором в клетках, «включая» защитные реакции организма. Эти реакции снижают уровень вредных молекул, которые могут повреждать ткани, и сохраняют в целости важные элементы клеточной оболочки.

Авторы считают, что результаты помогают объяснить различия в риске почечных заболеваний у мужчин и женщин и открывают направление для новых терапевтических подходов.

«Наши результаты могут иметь значение и в кардиологии. Они позволяют предположить, что ферроптоз играет важную роль в гендерных различиях при таких заболеваниях, как инфаркт и инсульт, от которых женщины, как правило, защищены лучше, чем мужчины», — отметил профессор Андреас Линкерманн, директор 5-й медицинской клиники центра и соавтор исследования.

Ранее в России создали способ выявления фиброза почек с помощью виртуальной биопсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами