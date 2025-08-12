В России создали способ выявления фиброза почек с помощью виртуальной биопсии

В Сеченовском Университете создали метод диагностики фиброза почек у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) с помощью виртуальной биопсии. Он позволяет выявлять нарушения, которые незаметны при классических методах выявления хронической болезни почек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Более 10% населения в мире страдает хронической болезнью почек или состоянием, которое сопровождается стойким нарушением функции органа. Для установления диагноза, оценки выраженности воспалительных и необратимых (фиброзных) изменений в ткани почки пациентам выполняют биопсию этого органа. Именно регулярная оценка прогрессирования почечного фиброза важна для анализа эффективности терапии и прогнозирования течения заболевания, в частности, рисков развития хронической почечной недостаточности, которая требует диализа или трансплантации органа. Но биопсия почки — инвазивная процедура, и ее очень сложно проводить часто.

Обычно для оценки состояния почек используется КТ, однако значительная часть патологических изменений в органах представлена текстурными особенностями высокого порядка,— они не могут быть полностью обнаружены и количественно оценены человеческим глазом. Поэтому в последнее время клиницистами активно изучается радиомика. Это метод анализа графических медицинских данных, который сочетает радиологию, математическое моделирование и машинное обучение. Он позволяет проводить так называемую виртуальную биопсию.

«Радиомика является одной из наиболее перспективных концепций в диагностике и прогнозировании заболеваний. В ее основе лежит количественная оценка лучевых методов диагностики при помощи текстурного анализа цифровых изображений УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ в сопоставлении с различными признаками заболеваний (морфологическими, генетическими) с использованием специализированных алгоритмов интеллектуального анализа данных», — пояснил руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Евгений Сирота.

Ученые предложили использовать мультиспиральную КТ с обработкой данных в 3D-режиме. Метод позволяет более точно визуализировать почки, оценить количество «сохранной» почечной ткани и, соответственно, рассчитать степень фиброзных изменений в ткани почек.

Ранее россиянам посоветовали менять хрусталик при катаракте в государственных клиниках.