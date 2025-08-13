проект

Россиянам рассказали, как вирусы могут вызывать рак

Директор НИИ морфологии человека Михалева: вирусы вызывают рак двумя путями

Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Вирусы могут участвовать в процессе развития опухоли прямым и опосредованным путями, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, член-корреспондент РАН Людмила Михалева.

«Прямой механизм обусловлен встраиванием вируса в ДНК нормальных клеток и нарушением процессов клеточного цикла, например, апоптоза — процесса клеточной гибели. В результате происходит бесконтрольный рост и деление опухолевых клеток. Непрямой механизм обусловлен цитопатическим действием вируса на нормальные клетки организма, в результате чего в них происходит вначале хроническое воспаление, а затем запускаются процессы онкотрансформации», – объяснила доктор.

По ее словам, похожий сценарий происходит и при инфицировании некоторыми бактериями, — в частности Helicobacter pylori, которая приводит к хроническому воспалению слизистой оболочки желудка, и в итоге к раку желудка.

«Стоит также понимать, что не всегда инфекции с онкогенным потенциалом приводят к развитию опухолей. В частности, половина населения нашей страны инфицирована вирусом Эпштейна-Барр, но не у всех это приводит к развитию новообразований. Выяснение причинно-следственных связей «вирус-опухоль» с использованием высокотехнологического оборудования и является одним из ведущих научных направлений нашего центра. У нас есть гипотеза, что определенные варианты вирусов запускают процесс онкогенеза. В частности, есть несколько вариантов вируса папилломы человека, которые признаны онкогенными. Против этих вариантов была создана профилактическая вакцина», – рассказала Михалева.

Подробнее о том, как микроорганизмы провоцируют рак и часто ли россияне сталкиваются с опухолями, вызванными вирусами — в интервью Михалевой «Газете.Ru».

Ранее россиян призвали не пить горячее при боли в горле.

