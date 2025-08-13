На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден ключ к разгадке тайны происхождения жизни на Земле

Nature Astronomy: вода в комете содержит ключи к разгадке тайны жизни на Земле
Depositphotos

Международная группа астрономов с помощью радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) впервые детально составила карту распределения обычной воды (H₂O) и «тяжелой» воды (HDO, содержащей изотоп дейтерий) в коме кометы 12P/Понс–Брукс. Результаты показали: соотношение дейтерия к водороду (D/H) в этой комете практически совпадает с показателем в океанах Земли. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Комета 12P/Понс–Брукс относится к классу комет Галлея — они имеют промежуточный период обращения (20–200 лет) и редко появляются во внутренней Солнечной системе. Исследователи уточнили, что измеренное значение (1,71 ± 0,44)×10⁻⁴ стало самым низким для комет такого типа и находится на нижней границе значений, зафиксированных у других комет.

«Кометы — это замороженные реликвии, сохранившиеся со времен формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Поскольку считается, что Земля сформировалась из сухих материалов, кометные удары давно рассматриваются как возможный источник воды на нашей планете. Наши результаты — самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что по крайней мере некоторые кометы типа Галлея несли воду с тем же изотопным составом, что и земная, и могли сделать нашу планету обитаемой», — отметила ведущий автор работы Мартин Кординер из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Для исследования ученые объединили данные ALMA и инфракрасного телескопа NASA на Гавайях, что позволило получить наиболее точное измерение D/H и подтвердить, что вода и другие газы исходят именно из льдов ядра, а не образуются в газовой оболочке кометы.

Эти наблюдения стали возможны благодаря высокой чувствительности и уникальным возможностям ALMA, которые позволили зафиксировать слабый сигнал тяжелой воды вблизи ядра — подобные карты в кометах ранее не создавались.

Ранее в космосе впервые был найден двойник солнечной системы.

