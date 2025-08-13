На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученая назвала пять причин обвисания груди

The Conversation: курение и лишний вес могут привести к птозу груди
true
true
true
close
Shutterstock

Отказ от ношения классического бюстгальтера не приводит к обвисанию груди, тогда как курение, лишний вес, возраст, активные физические нагрузки и многоплодная беременность могут спровоцировать птоз бюста. Об этом изданию The Conversation рассказала Аманда Мейер, старший преподаватель анатомии и патологии Колледжа медицины и стоматологии Университета Джеймса Кука.

«Гравитация действует на всех, а значит, с возрастом грудь будет обвисать из-за растяжения кожи и связок. Но на объемный бюст сильнее влияют гравитационные силы», — пояснила Мейер.

По словам эксперта, птоз может быть следствием многоплодной беременности, когда в организме женщины развиваются два или более эмбриона.

«Некоторые другие факторы также могут усиливать этот эффект. В их числе возраст, высокий индекс массы тела и курение. Даже уменьшенная хирургическим путем грудь сильнее обвисает при воздействии никотина. При этом грудное вскармливание само по себе не приводит к обвисанию груди», — отметила эксперт.

Доктор Мейер выделила спортивные нагрузки как отдельный фактор риска. Она отметила, что отказ от спортивного бюстгальтера во время физической активности может привести к повреждениям из-за растяжения кожи и разрыва коллагеновых волокон, которые поддерживают структуру груди.

«Это в большей степени касается женщин с большой грудью. Исследователи обнаружили, что когда женщины с грудью размера D занимаются спортом без спортивного бюстгальтера, их бюст при ходьбе поднимается и опускается примерно на четыре сантиметра. Во время бега грудь подпрыгивает примерно на 15 см», — рассказала эксперт.

Ранее ИИ выявил 30% случаев рака груди, пропущенных врачами.

