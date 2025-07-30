На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ИИ выявил 30% случаев рака груди, пропущенных врачами

RSNA: ИИ научился выявлять скрытый рак груди точнее медиков
true
true
true
close
Radiological Society of North America

Система искусственного интеллекта (ИИ) обнаружила почти треть агрессивных опухолей, которые остались незамеченными при ручной диагностике. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета. Результаты исследования представлены Радиологическим обществом Северной Америки (RSNA).

Во многих странах женщины регулярно проходят маммографию для раннего выявления рака груди. Однако наиболее опасными являются опухоли, которые развиваются в межинтервальный период между обследованиями. Они быстро растут, часто имеют атипичную форму и могут быть скрыты за плотными тканями, поэтому их сложно распознать на двумерных рентгеновских снимках.

Чтобы проверить эффективность ИИ, исследователи проанализировали около 1,4 тысячи томографических изображений, включая 224 случая опухолей, не замеченных врачами. ИИ корректно идентифицировал 73 из них — это 32% от всех пропущенных диагнозов.

Как рассказала доцент Гарвардского университета Маниша Баль, ИИ не только выявил скрытые опухоли, но и точно определил их границы.

«Это подчеркивает потенциал искусственного интеллекта как инструмента второго мнения в диагностике рака груди», — отметила она.

Авторы исследования считают, что интеграция ИИ в процедуры маммографии может не только повысить точность диагностики, но и сократить число обследований, сохраняя при этом эффективность. Это особенно важно для своевременного выявления агрессивных форм рака, которые представляют наибольшую угрозу для жизни пациенток.

Ранее ИИ научили находить точное расположение раковых опухолей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами