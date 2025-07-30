ИИ выявил 30% случаев рака груди, пропущенных врачами

Система искусственного интеллекта (ИИ) обнаружила почти треть агрессивных опухолей, которые остались незамеченными при ручной диагностике. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета. Результаты исследования представлены Радиологическим обществом Северной Америки (RSNA).

Во многих странах женщины регулярно проходят маммографию для раннего выявления рака груди. Однако наиболее опасными являются опухоли, которые развиваются в межинтервальный период между обследованиями. Они быстро растут, часто имеют атипичную форму и могут быть скрыты за плотными тканями, поэтому их сложно распознать на двумерных рентгеновских снимках.

Чтобы проверить эффективность ИИ, исследователи проанализировали около 1,4 тысячи томографических изображений, включая 224 случая опухолей, не замеченных врачами. ИИ корректно идентифицировал 73 из них — это 32% от всех пропущенных диагнозов.

Как рассказала доцент Гарвардского университета Маниша Баль, ИИ не только выявил скрытые опухоли, но и точно определил их границы.

«Это подчеркивает потенциал искусственного интеллекта как инструмента второго мнения в диагностике рака груди», — отметила она.

Авторы исследования считают, что интеграция ИИ в процедуры маммографии может не только повысить точность диагностики, но и сократить число обследований, сохраняя при этом эффективность. Это особенно важно для своевременного выявления агрессивных форм рака, которые представляют наибольшую угрозу для жизни пациенток.

Ранее ИИ научили находить точное расположение раковых опухолей.