Названа скрытая причина бессонницы

Ученые из Нанкинского медицинского университета установили, что увеличение числа бактерий Odoribacter в кишечнике связано с повышенным риском бессонницы. Результаты исследования опубликованы в журнале General Psychiatry (GenPsy).

В исследовании применяли метод менделевской рандомизации (MPR). Он позволяет выявить причинно-следственную связь между каким-то фактором риска и исходом, например заболеванием, с помощью генетических вариантов. Для MPR использовали генетические данные 386 533 испытуемых с бессонницей. Дополнительно в работу включили информацию о составе микробиоты кишечника 26 тысяч человек.

Провокаторами бессонницы оказались 14 групп бактерий (увеличение риска на 1-4 %). Другие восемь видов, напротив, снижали вероятность ее развития на 1-3 %. Микроорганизмы класса Odoribacter оказывали самое выраженное негативное влияние на качество сна.

Кроме того, бессонница сама по себе была связана с изменением микробного баланса в кишечнике. Расстройство коррелировало с уменьшением численности семи групп бактерий на 43-79 % и увеличением популяции и сокращением популяции 12 групп бактерий на 65%.

Авторы предупреждают о некоторых ограничениях исследования: все участники исследования были европейского происхождения. Также в анализе не учитывались питание и образ жизни — факторы, влияющие на состав микробиоты и взаимодействие генов с окружающей средой.

