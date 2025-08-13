На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван способ замедлить износ коленного хряща без лекарств

The Lancet: поворот стопы во время ходьбы замедляет износ коленного хряща
true
true
true
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из университетов Юты и Стэнфорда выяснили, что небольшой поворот стопы внутрь или наружу при ходьбе снижает нагрузку на внутреннюю часть коленного сустава и замедляет дегенерацию хряща при остеоартрите. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании приняли участие 68 мужчин и женщин с остеоартритом колена легкой и средней степени. В лаборатории ученые проанализировали особенности походки каждого добровольца. С помощью компьютерного моделирования исследователи оценили, какую нагрузку на суставы добровольцев оказывала ходьба в четырех вариантах — естественная, с поворотом стопы на пять или десять градусов внутрь или наружу.

Половину участников обучили ходить с индивидуально подобранным «щадящим» углом наклона стопы (шесть тренировочных сеансов), другие не проходили коррекцию походки. Эффективность метода оценивали с помощью МРТ и опросов о боли в начале исследования и через год.

Оказалось, что у пациентов, изменивших походку, нагрузка на колено снизилась в среднем на 4%, тогда как у контрольной группы она выросла более чем на 3%. МРТ -сканирование также показало, что у испытуемых из первой группы дегенерация хряща во внутренней части колена протекала медленнее.

Остеоартрит чаще всего поражает внутреннюю сторону колена, а избыточная нагрузка ускоряет ее развитие. Сейчас лечение обычно ограничивается приемом обезболивающих, физиотерапией и хирургическими методами.

По словам соавтора работы Валентины Маццоли, новый метод может отсрочить необходимость операции по замене коленного сустава. Это особенно важно, так как после ранней замены часто требуются повторные вмешательства.

Ранее ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами