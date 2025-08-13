Назван способ замедлить износ коленного хряща без лекарств

Ученые из университетов Юты и Стэнфорда выяснили, что небольшой поворот стопы внутрь или наружу при ходьбе снижает нагрузку на внутреннюю часть коленного сустава и замедляет дегенерацию хряща при остеоартрите. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

В исследовании приняли участие 68 мужчин и женщин с остеоартритом колена легкой и средней степени. В лаборатории ученые проанализировали особенности походки каждого добровольца. С помощью компьютерного моделирования исследователи оценили, какую нагрузку на суставы добровольцев оказывала ходьба в четырех вариантах — естественная, с поворотом стопы на пять или десять градусов внутрь или наружу.

Половину участников обучили ходить с индивидуально подобранным «щадящим» углом наклона стопы (шесть тренировочных сеансов), другие не проходили коррекцию походки. Эффективность метода оценивали с помощью МРТ и опросов о боли в начале исследования и через год.

Оказалось, что у пациентов, изменивших походку, нагрузка на колено снизилась в среднем на 4%, тогда как у контрольной группы она выросла более чем на 3%. МРТ -сканирование также показало, что у испытуемых из первой группы дегенерация хряща во внутренней части колена протекала медленнее.

Остеоартрит чаще всего поражает внутреннюю сторону колена, а избыточная нагрузка ускоряет ее развитие. Сейчас лечение обычно ограничивается приемом обезболивающих, физиотерапией и хирургическими методами.

По словам соавтора работы Валентины Маццоли, новый метод может отсрочить необходимость операции по замене коленного сустава. Это особенно важно, так как после ранней замены часто требуются повторные вмешательства.

Ранее ученые выяснили, какие тренировки полезны при боли в бедре.