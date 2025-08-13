На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревматоидный артрит поражает не только суставы, выяснили ученые

Bone Res: при ревматоидном артрите возникает особая форма атрофии мышц
Shutterstock

Ученые из Университета Западной Австралии установили, что при ревматоидном артрите (РА) развивается особая форма атрофии мышц — миопения. При этой патологии мышцы быстро уменьшаются в объеме, а жировая ткань сохраняется даже у молодых. Результаты опубликованы в журнале Bone Research (Bone Res).

РА — хроническое аутоиммунное заболевание, которое может возникнуть в любом возрасте и поражает не только суставы, но и мышцы, ускоряя их старение. Обзор ранее опубликованных исследований показал, что при миопении разрушение мышц происходит неравномерно: у пожилых пациентов (EORA) мышечная слабость усиливается на фоне естественного старения, а у молодых (YORA) хроническое воспаление годами снижает силу и выносливость.

По словам ученых, развитию миопении при РА способствуют несколько факторов: длительное воспаление, гормональные нарушения и окислительный стресс. Авторы подчеркивают, что ранняя диагностика может замедлить потерю мышц, а физическая активность и сбалансированное питание способны сохранить их объем и функцию.

В частности, защитить от миопении и снизить риск инвалидности может комбинированный подход: медикаментозная терапия, силовые упражнения и повышенная доля белка в рационе.

Ранее был развеян миф о вреде хруста пальцами.

