проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об опасности прижигания эрозии шейки матки

Врач Соломахина: прижигание эрозии шейки матки может усложнить зачатие

true
true
true
close
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Ошибочное прижигание эрозии шейки матки может усложнить наступление беременности, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, врач — акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Ирина Соломахина.

Чаще всего под эрозией шейки матки подразумевают так называемую эктопию цилиндрического эпителия — состояние, при котором клетки изнутри цервикального канала выходят на наружную часть шейки матки.

«Эктопия может быть врожденной — особенно у молодых девушек или нерожавших женщин — и не требует лечения, если не вызывает симптомов. Это вариант нормы, обусловленный особенностями гормонального фона. Вопреки распространенному мнению, прижигание не является универсальным методом лечения. Более того, прижигать просто «покраснение» на шейке матки без уточненного диагноза — ошибка. Необоснованное прижигание может привести к формированию рубцов. Особенно опасно для женщин, которые еще не рожали: шейка может потерять эластичность, что повышает риск разрывов при родах. Также она может повлиять на проходимость сперматозоидов и усложнить наступление беременности», — рассказала врач.

Кроме того, если реальная причина эктопии не установлена, то патологический участок может появиться снова.

«Поэтому главный шаг при «эрозии» — это не прижигание, а грамотная диагностика: расширенная кольпоскопия, мазки на онкоцитологию, ВПЧ-тестирование. Целостность эпителия может быть нарушена из-за травм или инфекций, дисплазии (предраковое изменение клеток), вызванной ВПЧ. Кроме того, за «эрозию» могут принять лейкоплакию или эктропион — патологические процессы, которые визуально могут напоминать эрозию, но требуют совершенно разного подхода», — добавила врач.

По словам доктора, удалять патологический участок имеет смысл только в том случае, если подтверждена патология эпителия (например, умеренная дисплазия), есть хронический воспалительный процесс, не поддающийся терапии, или имеются жалобы (например, контактные кровянистые выделения).

«Сегодня в арсенале врачей есть более щадящие и современные методы, чем классическое прижигание: радиоволновая терапия, лазерное лечение, криодеструкция. Они дают хороший эффект с минимальным повреждением тканей и сокращенным сроком восстановления. Но даже эти методы используются только по показаниям, а не «на всякий случай», — заключила врач.

Ранее россиянкам посоветовали мочиться после секса, чтобы избежать цистита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами