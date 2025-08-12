На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Роскосмосе» подтвердили план запуска биологического спутника «Бион»

«Роскосмос»: запуск биоспутника «Бион-М» №2 намечен на 20 августа
Depositphotos

Запуск биологического спутника «Бион-М» №2 намечен на 20 августа. Об этом в Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

В публикации говорится, что космический аппарат уже заправлен топливом и сжатыми газами.

«Старт спутника — 20 августа», — говорится в сообщении.

«Бион» — серия российских космических аппаратов для биологических исследований. С 1973 по 1996 годы в космос отправились 11 спутников. В 2013-м состоялся запуск модернизированного «Биона-М». Второй модернизированный аппарат планируют запустить на высокоширотную орбиту, где в будущем разместится Российская орбитальная станция (РОС). За разработкой «Бионов» следит Институт медико-биологических проблем РАН, а производят их в самарском РКЦ «Прогресс».

25 июля ракета «Союз-2.1б» вывела на заданную орбиту два спутника «Ионосфера-М», которые предназначены для наблюдения за «космической погодой».

До этого сообщалось, что «Роскосмос» отказался от спутниковых группировок интернета вещей «Марафон IoT» и широкополосного доступа в интернет «Скиф» для экономии федерального бюджета.

Ранее космонавт Платонов поделился восторгом от первого в жизни полета в космос.

