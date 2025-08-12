В «Роскосмосе» подтвердили план запуска биологического спутника «Бион»

Запуск биологического спутника «Бион-М» №2 намечен на 20 августа. Об этом в Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

В публикации говорится, что космический аппарат уже заправлен топливом и сжатыми газами.

«Старт спутника — 20 августа», — говорится в сообщении.

«Бион» — серия российских космических аппаратов для биологических исследований. С 1973 по 1996 годы в космос отправились 11 спутников. В 2013-м состоялся запуск модернизированного «Биона-М». Второй модернизированный аппарат планируют запустить на высокоширотную орбиту, где в будущем разместится Российская орбитальная станция (РОС). За разработкой «Бионов» следит Институт медико-биологических проблем РАН, а производят их в самарском РКЦ «Прогресс».

