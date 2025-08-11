Ученые создали новый инструмент для лечения и профилактики рака легких

Эксперты Американского онкологического общества представили веб-платформу, которая поможет региональным властям и медицинским организациям разрабатывать стратегии по снижению смертности от рака легких и улучшению диагностики. Работа опубликована в журнале Cancer.

Рак легких остается ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний в мире, однако уровень скрининга по-прежнему низок. Это приводит к позднему выявлению болезни и высокому уровню смертности.

Созданный в рамках Национального круглого стола по раку легких (ACS NLCRT) планировочный инструмент SBI (State-Based Initiatives) предоставляет специалистам подборку ресурсов, проверенные практики и рекомендации, адаптированные к особенностям конкретного региона. При разработке учитывались различия в финансировании, существующих медицинских программах, уровне вовлеченности врачей и восприятии проблемы в обществе.

Особое внимание уделено принципам равного доступа: авторы подчеркивают, что фокус только на обеспеченных регионах может усилить социальные и географические диспропорции, поэтому в инструмент встроен модуль по вопросам медицинского неравенства.

Платформа разрабатывалась при участии более 200 организаций — от пациентских сообществ и научных центров до государственных структур. Она прошла тестирование с учетом отзывов пользователей, а интерфейс и структура обновлялись каждые две недели.

По словам старшего автора исследования Роберта Смита, цель проекта — дать местным сообществам «эффективный и адаптируемый набор инструментов» для снижения смертности от рака легких.

