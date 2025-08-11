На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали новый инструмент для лечения и профилактики рака легких

Cancer: создан онлайн-инструмент для борьбы с раком легких
true
true
true
close
Freepik

Эксперты Американского онкологического общества представили веб-платформу, которая поможет региональным властям и медицинским организациям разрабатывать стратегии по снижению смертности от рака легких и улучшению диагностики. Работа опубликована в журнале Cancer.

Рак легких остается ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний в мире, однако уровень скрининга по-прежнему низок. Это приводит к позднему выявлению болезни и высокому уровню смертности.

Созданный в рамках Национального круглого стола по раку легких (ACS NLCRT) планировочный инструмент SBI (State-Based Initiatives) предоставляет специалистам подборку ресурсов, проверенные практики и рекомендации, адаптированные к особенностям конкретного региона. При разработке учитывались различия в финансировании, существующих медицинских программах, уровне вовлеченности врачей и восприятии проблемы в обществе.

Особое внимание уделено принципам равного доступа: авторы подчеркивают, что фокус только на обеспеченных регионах может усилить социальные и географические диспропорции, поэтому в инструмент встроен модуль по вопросам медицинского неравенства.

Платформа разрабатывалась при участии более 200 организаций — от пациентских сообществ и научных центров до государственных структур. Она прошла тестирование с учетом отзывов пользователей, а интерфейс и структура обновлялись каждые две недели.

По словам старшего автора исследования Роберта Смита, цель проекта — дать местным сообществам «эффективный и адаптируемый набор инструментов» для снижения смертности от рака легких.

Ранее был найден способ обнаружить рак пищевода задолго до появления симптомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами